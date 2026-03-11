Rajasthan LPG Crisis : सिलेंडर के लिए अब 7 की जगह 10 दिन का इंतजार, इस बीच आया एक और नया आदेश

Rajasthan LPG Crisis : राजस्थान में एलपीजी संकट के बीच गैस कंपनियों ने पहले उपभोक्ताओं पर 25 दिन पहले सिलेंडर बुक करने की पाबंदी लगाई। अब मंगलवार को एक आदेश जारी कर गैस एजेंसियों से सीधे बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। इस पर उपभोक्ताओं ने जब टोल फ्री नंबर पर बुकिंग करने का प्रयास किया तो यह नंबर अमान्य होने का संदेश प्राप्त हो रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि वह गैस कहां पर बुक कराएं। इधर, एजेंसी संचालकों का कहना है कि नए नियम के चलते वह सीधी बुकिंग नहीं ले सकते हैं।