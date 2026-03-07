LPG Rate Hike : जयपुर की जनता को डबल झटका, घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए हुआ महंगा, नई दरें आज से लागू

LPG Rate Hike : राजस्थान के लिए बड़ी खबर। जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर व व्यवसायिक गैस सिलेंडर आज से महंगा हो गया है। 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 856.50 रुपए में मिलने वाला घरेलू गैस सिलेंडर अब 916.50 रुपए में मिलेगा।