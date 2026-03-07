7 मार्च 2026,

शनिवार

जयपुर

LPG Rate Hike : जयपुर की जनता को डबल झटका, घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए हुआ महंगा, नई दरें आज से लागू

LPG Rate Hike : राजस्थान के लिए बड़ी खबर। जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर व व्यवसायिक गैस सिलेंडर आज से महंगा हो गया है। नई दरें आज से लागू हैं। घरेलू गैस सिलेंडर में दामों की बढ़ोत्तरी को जानकर हैरान रह जाएंगे।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 07, 2026

Jaipur people double blow Domestic gas cylinder becomes costlier by Rs 60 new rates applicable from today

फाइल फोटो पत्रिका

LPG Rate Hike : राजस्थान के लिए बड़ी खबर। जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर व व्यवसायिक गैस सिलेंडर आज से महंगा हो गया है। 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 856.50 रुपए में मिलने वाला घरेलू गैस सिलेंडर अब 916.50 रुपए में मिलेगा।

अब 1911 रुपए में मिलेगा व्यवसायिक गैस सिलेंडर

वहीं जयपुर में व्यवसायिक गैस सिलेंडर में 114 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जिसके बाद व्यवसायिक गैस सिलेंडर 1796.50 रुपए की जगह अब 1911 रुपए में मिलेगा। नई दरें शनिवार सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगी।

दीपक सिंह गहलोत ने की दरें बढ़ने की पुष्टि

घरेलू और व्यवसायिक गैस सिलेंडर की दरें बढ़ने की पुष्टि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फैडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष दीपक सिंह गहलोत ने की है।

अमरीका ईरान युद्ध का असर

बताया जा रहा है कि अमरीका ईरान युद्ध कमजोर होने के बजाय ज्यादा भड़क गया है और इसका असर अब भारत पर भी होता दिख रहा है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बढ़ते संघर्ष को देखते हुए तेल-गैस आपूर्ति को सुचारू रखने के आपातकालीन प्रयास शुरू कर दिए।

रात को सूत्रों के हवाले से खबर आई की तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में तत्काल प्रभाव से 60 रुपए की बढ़ोतरी की है।

International Women’s Day 2026 : राजस्थान रोडवेज बस में महिलाएं कर सकेंगी फ्री यात्रा, नया आदेश जारी
जयपुर
International Women's Day 2026 Rajasthan Roadways buses Women can free travel new order issued

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 07:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / LPG Rate Hike : जयपुर की जनता को डबल झटका, घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए हुआ महंगा, नई दरें आज से लागू

