Patrika Foundation Day: राजस्थान की जनता के लिए पत्रिका के ‘गिफ्ट’, जयपुर के स्मृति वन और पत्रिका गेट समेत कोटा का ये शानदार पार्क शामिल

पत्रिका में लगातार अभियान के बाद राज्य सरकार यहां सिटी पार्क (ऑक्सीजोन) बनाने को मजबूर हुई। वर्ष 2019 में इसके निर्माण की योजना तैयार की गई। फरवरी 2020 में इसका निर्माण शुरू हुआ। नए कोटा में करीब 71 एकड में 120 करोड़ रुपए की लागत से 800 दिन में ऑक्सीजोन तैयार किया। 13 सितम्बर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इसका उद्घाटन किया। इस पर क्षेत्र के लोगों ने पत्रिका का आभार जताया।