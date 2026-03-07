Holiday: जयपुर जिले में 11 मार्च को रहेगा अवकाश, जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश



मेले के दौरान क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ और यातायात की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए प्रशासन ने यह स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इससे श्रद्धालुओं को मेले में शामिल होने और धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करने में सुविधा मिलेगी।

जिला प्रशासन की ओर से मेले के दौरान सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं के लिए विशेष इंतजाम भी किए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।