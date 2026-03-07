7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

UPSC Result 2025: राजस्थान कैडर की IPS आस्था जैन ने हासिल की AIR-9, जानें ‘किराना व्यापारी’ पिता ने क्या कहा?  

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणामों में राजस्थान कैडर की आईपीएस (IPS) आस्था जैन ने इतिहास रच दिया है। वर्तमान में राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहीं आस्था ने इस बार अखिल भारतीय 9वीं रैंक (AIR 9) हासिल कर आईएएस (IAS) बनने का सपना पूरा कर लिया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Mar 07, 2026

राजस्थान के लिए यूपीएससी 2025 का परिणाम चमत्कारी रहा है। जहां रावतभाटा के अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है, वहीं राजस्थान की IPS ऑफिसर आस्था जैन ने देश भर में 9वां स्थान प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। आस्था वर्तमान में राजस्थान कैडर की आईपीएस हैं और हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रही हैं।

राजस्थान कैडर से अब 'कलेक्टर' बनने तक का सफर

आस्था जैन का राजस्थान से गहरा नाता है। साल 2024 में उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए हुआ था और उन्हें राजस्थान कैडर आवंटित किया गया था। वह राजस्थान पुलिस का हिस्सा बनीं, लेकिन उनका लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना था। हैदराबाद में पुलिस की कठिन ट्रेनिंग के दौरान समय निकालकर उन्होंने फिर से परीक्षा दी और इस बार टॉप 10 में जगह बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

हार न मानने वाली 'आस्था', तीन बार UPSC क्रैक

आस्था जैन की सफलता उनकी निरंतरता और जुनून की कहानी है। उन्होंने एक या दो बार नहीं, बल्कि लगातार तीन बार देश की सबसे कठिन परीक्षा को क्रैक किया:

  • प्रथम प्रयास: AIR 131 हासिल की।
  • द्वितीय प्रयास: AIR 186 हासिल कर IPS बनीं (राजस्थान कैडर)।
  • तृतीय प्रयास (2025): अपनी रैंक में अभूतपूर्व सुधार करते हुए AIR 9 हासिल की और अब वह IAS के रूप में देश की सेवा करेंगी।

किराना व्यापारी की बेटी ने किया कमाल

आस्था की पृष्ठभूमि एक साधारण परिवार की है। उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले उनके पिता अजय जैन एक परचून (किराना) व्यापारी हैं। सीमित संसाधनों और एक छोटे शहर से निकलकर दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से पढ़ाई पूरी करने वाली आस्था ने यह साबित कर दिया कि सपने देखने के लिए किसी बड़े बैंक बैलेंस की नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है।

12वीं बोर्ड टॉपर से IAS टॉपर तक

पिता अजय जैन ने गर्व से बताया कि आस्था शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं। अपनी 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे भारत में चौथी रैंक हासिल की थी। उनकी यह शैक्षणिक उत्कृष्टता यूपीएससी में भी बरकरार रही। आस्था ने कभी हार नहीं मानी और आज उनकी मेहनत पूरे देश के सामने है।

राजस्थान के युवाओं के लिए बनीं 'आइकन'

राजस्थान कैडर की अधिकारी होने के नाते, आस्था जैन प्रदेश की महिला सशक्तिकरण और युवा शक्ति का चेहरा बन गई हैं। विशेष रूप से पुलिस अकादमी में ड्यूटी और ट्रेनिंग के थका देने वाले शेड्यूल के साथ यूपीएससी जैसे सिलेबस को कवर करना किसी करिश्मे से कम नहीं है। अब राजस्थान को उम्मीद है कि सेवा आवंटन के बाद आस्था एक बार फिर राजस्थान को ही अपनी कर्मभूमि चुनेंगी।

ये भी पढ़ें

UPSC Result 2025: राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने AIR 1 लाकर रचा इतिहास, Good News मिलते ही क्या दी पहली प्रतिक्रिया?
कोटा
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 01:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / UPSC Result 2025: राजस्थान कैडर की IPS आस्था जैन ने हासिल की AIR-9, जानें ‘किराना व्यापारी’ पिता ने क्या कहा?  

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

UPSC Result 2025 : राजस्थान के 18 युवाओं ने यूपीएससी में लहराया परचम, जानें इन 7 सफल अभ्यर्थियों की कहानी

Rajasthan These 18 youths Success in UPSC Result 2025 Know 7 successful candidates story IAS Success Story
जयपुर

सावधान! TRAI अधिकारी बनकर ठग रहे साइबर माफिया बुजुर्गों को ‘डिजिटल अरेस्ट’ में फंसाकर करोड़ों की लूट

TRAI Scam
जयपुर

जंग ‘दूर’ की, चोट द्वार तक: ज्वैलरी-गारमेंट्स निर्यात में 30 प्रतिशत तक गिरावट

जयपुर

राजस्थान के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए जयपुर से होकर गुजरेगी स्पेशल ट्रेन

Rajasthan Cricket Fans Special Train via Jaipur Announced for India vs New Zealand T20 World Cup Final in Ahmedabad
जयपुर

Holiday: जयपुर जिले में 11 मार्च को रहेगा अवकाश, जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश

Rajasthan Khairthal-Tijara district public holiday today know why
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.