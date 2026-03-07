UPSC Result 2025: राजस्थान कैडर की IPS आस्था जैन ने हासिल की AIR-9, जानें ‘किराना व्यापारी’ पिता ने क्या कहा?  

आस्था जैन का राजस्थान से गहरा नाता है। साल 2024 में उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए हुआ था और उन्हें राजस्थान कैडर आवंटित किया गया था। वह राजस्थान पुलिस का हिस्सा बनीं, लेकिन उनका लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना था। हैदराबाद में पुलिस की कठिन ट्रेनिंग के दौरान समय निकालकर उन्होंने फिर से परीक्षा दी और इस बार टॉप 10 में जगह बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।