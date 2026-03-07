जंग ‘दूर’ की, चोट द्वार तक: ज्वैलरी-गारमेंट्स निर्यात में 30 प्रतिशत तक गिरावट

जयपुर. अमरीका और ईरान के बीच सैन्य तनाव की आंच अब जयपुर के ज्वैलरी और गारमेंट्स निर्यात कारोबार तक पहुंच गई है। पिछले 8 से 10 दिनों में निर्यात ऑर्डर में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। खासकर मध्य-पूर्वी देशों से नए ऑर्डर कम हो गए हैं, जबकि रमजान माह के चलते इन देशों में सामान्यतः अच्छी खपत होती है।

निर्यातकों के अनुसार, खाड़ी देशों में व्यापारी जंग की स्थिति स्पष्ट होने तक सतर्क रुख अपना रहे हैं। जयपुर से ज्वैलरी और रेडीमेड गारमेंट्स का बड़ा हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देशों में जाता है। ऐसे में खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता का सीधा असर स्थानीय बाजार पर पड़ रहा है। इसमें सालाना होने वाले करीब 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक के टेक्सटाइल्स कारोबार पर असर पड़ा है। वहीं सालाना 17 हजार करोड़ रुपए से अधिक के ज्वैलरी कारोबार पर भी असर हुआ है, क्योंकि खाड़ी देश ज्वैलरी और टेक्सटाइल्स के लिए बड़ा मार्केट हैं।