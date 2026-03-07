सावधान! TRAI अधिकारी बनकर ठग रहे साइबर माफिया बुजुर्गों को ‘डिजिटल अरेस्ट’ में फंसाकर करोड़ों की लूट

Cyber Fraud: जयपुर. देशभर सहित राजस्थान में साइबर अपराधियों ने Telecom Regulatory Authority of India ( TRAI ) के नाम का दुरुपयोग कर नया खेल शुरू कर दिया है। खुद को TRAI अधिकारी बताकर लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है और 'डिजिटल अरेस्ट' के बहाने लाखों-करोड़ों रुपए ठगे जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस के साइबर क्राइम विंग ने हाल ही में विशेष अलर्ट जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ठगों की यह चाल तेजी से बढ़ रही है और बुजुर्ग तथा आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।