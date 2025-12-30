AI बदल देगा क्राइम इन्वेस्टिगेशन का तरीका, राजस्थान पुलिस भी ले रही हर अपराधी के फिंगर प्रिंट 

जनवरी 2024 में 'साइंस एडवांस' जर्नल में प्रकाशित इस स्टडी में रिसर्चर गेब गुओ और प्रोफेसर होड लिप्सन की टीम ने एआई (deep contrastive learning) को 60,000 से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स पर ट्रेन किया गया। एआई निशान के बीच वाले हिस्से (स्वर्ल्स और लकीरों की दिशा) की छिपी समानताओं को पकड़ लेता है और 75-90 प्रतिशत सटीकता से बता देता है कि दो अलग निशान एक ही व्यक्ति के हैं या नहीं।

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह एक नया टूल है, जो पारंपरिक मिन्यूशिया (लकीरों के ब्रांचिंग पॉइंट्स) पर आधारित तरीके को सप्लीमेंट करेगा। अभी कोर्ट में डायरेक्ट सबूत के लिए नहीं, लेकिन लीड्स जनरेट करने और जांच तेज करने के लिए क्रांतिकारी साबित होगा।