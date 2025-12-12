12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

प्राइवेसी का कत्ल, एआई चश्मे का डरावना जासूसी खेल, चश्मा पहना और राहगीर की पोल खोल दी

Facial Recognition: चश्मे में छिपा कैमरा चेहरे को कैप्चर करता है, फिर एआई टूल्स फोटोज से मैच ढूंढते हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Dec 12, 2025

AI Glasses:जयपुर. अब जमाना एआई का है। यहां तकनीक ही काम करेगी। नीदरलैंड्स के व्यस्त रास्तों पर एक साधारण सा चश्मा पहनकर टहलते हुए, जर्नलिस्ट अलेक्जेंडर क्लोपिंग ने दुनिया को हिला दिया। दिसंबर 2025 में एक टीवी शो में उन्होंने एआई-स्मार्ट ग्लासेस का डेमो दिया, जहां बस एक नजर में राहगीरों के नाम, नौकरी, सोशल मीडिया प्रोफाइल सब स्क्रीन पर आ गए। यह वीडियो एक्स पर वायरल हो गया, लाखों व्यूज बटोरते हुए, और यूरोप में प्राइवेसी का हल्ला मच गया। क्लोपिंग का मकसद था लोगों को डराना और जागरूक करना। एआई ग्लासेज की मदद से यह संभव हो रहा है।

बिना इजाजत सर्विलांस

यह तकनीक कोई जासूसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि हकीकत है। इसके लिए आपको एक चश्मा पहनना होगा। चश्मे में छिपा कैमरा चेहरे को कैप्चर करता है, फिर एआई टूल्स जैसे पिमआईज इंटरनेट पर पब्लिक फोटोज से मैच ढूंढते हैं। उसके बाद लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल जैसे चैट जीपीटी, लिंकडि या फेसबुक से डिटेल्स खींच लेते हैं। इसमें कोई गोपनीय डेटाबेस नहीं, सिर्फ खुला डेटा होता है। लेकिन यही डरावना है—बिना इजाजत सर्विलांस।

ऐसे काम करता है यह 'जासूस चश्मा'

क्लोपिंग ने मेटा जैसे स्मार्ट ग्लासेस पहने, जो ब्लूटूथ से फोन से जुड़ते हैं। कैमरा वीडियो स्ट्रीम करता है, एआई चेहरा डिटेक्ट कर तुरंत सर्च करता है। सेकंडों में पॉप-अप मिल जाता है और फिर आपकी पहचान।

हो सकती है गलती

विशेषज्ञ कहते हैं रियल-टाइम में गलतियां हो सकती हैं, जैसे गलत पहचान। ये १०० प्रतिशत सही नहीं होता है।

फायदे भी हैं

अंधे लोग इन विजन ग्लासेस से माहौल समझ सकते हैं, या टूरिस्ट लैंडमार्क की कहानी। सुरक्षा में मदद मिल सकती है।

रिस्क बड़ा

हर पहनने वाला अब 'जासूस' होगा। वह किसी भी व्यक्ति की पहचान उजागर कर सकता है। बिना सहमति के भी आप पर कोई निगरानी रख सकता है। डेटा चोरी का रिस्क बढ़ेगा।

प्राइवेसी का कत्लेआम

यह सब प्राइवेसी कानून पर सीधा हमला है। एआई चश्मे प्राइवेसी को खत्म कर देंगे। मिसआइडेंटिफिकेशन से झूठे आरोप लग सकते हैं। लोग बाहर निकलने में भी डरने लगेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ जाएगी। मेटा और अलीबाबा जैसे ब्रांड्स 2027 तक ऐसे ग्लासेस ला रहे हैं, लेकिन रेगुलेटर्स सख्ती चाहते हैं।

ऐसे करें बचाव

  • सोशल मीडिया प्रोफाइल प्राइवेट रखें
  • फोटोज कम शेयर करें
  • वीपीएन और प्राइवेसी ऐप्स यूज करें
  • कानूनी जागरूकता बढ़ाए

ये भी पढ़ें

AI ने बदल दी शॉपिंग की परिभाषा: एआई वॉयस शॉपिंग में टॉप-3 में राजस्थान
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Dec 2025 12:51 pm

Published on:

12 Dec 2025 12:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / प्राइवेसी का कत्ल, एआई चश्मे का डरावना जासूसी खेल, चश्मा पहना और राहगीर की पोल खोल दी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संपादकीय: धार्मिक आधार पर भेदभाव की चिंताजनक तस्वीर

ओपिनियन

अगले 1–2 दिनों में आंशिक बादल छाए रहने से रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की वृद्धि संभव है। वहीं अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा, जिससे शीतलहर जैसे हालातों से फिलहाल राहत जारी रहेगी।

जयपुर

क्या रेगिस्तान बनने की ओर बढ़ रहा राजस्थान? आगे कैसा होगा अरावली का भविष्य, विशेषज्ञ बोले- यह ‘डेथ वारंट’ पर हस्ताक्षर जैसा

Rajasthan Heading Toward Desert
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आलू हुआ सस्ता, हरी मिर्ची के दामों में गिरावट, भिंडी और ग्वार फली महंगी

जयपुर

जयपुर शहर में 3 रेलवे रिजर्वेशन काउंटर अब एक पारी में होंगे संचालित

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.