प्राइवेसी का कत्ल, एआई चश्मे का डरावना जासूसी खेल, चश्मा पहना और राहगीर की पोल खोल दी

AI Glasses:जयपुर. अब जमाना एआई का है। यहां तकनीक ही काम करेगी। नीदरलैंड्स के व्यस्त रास्तों पर एक साधारण सा चश्मा पहनकर टहलते हुए, जर्नलिस्ट अलेक्जेंडर क्लोपिंग ने दुनिया को हिला दिया। दिसंबर 2025 में एक टीवी शो में उन्होंने एआई-स्मार्ट ग्लासेस का डेमो दिया, जहां बस एक नजर में राहगीरों के नाम, नौकरी, सोशल मीडिया प्रोफाइल सब स्क्रीन पर आ गए। यह वीडियो एक्स पर वायरल हो गया, लाखों व्यूज बटोरते हुए, और यूरोप में प्राइवेसी का हल्ला मच गया। क्लोपिंग का मकसद था लोगों को डराना और जागरूक करना। एआई ग्लासेज की मदद से यह संभव हो रहा है।