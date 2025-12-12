कौन तय कर रहा है फोन की ‘एक्सपायरी डेट’- आप या बाजार?

ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया ने लगभग 62 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा किया, जबकि उसका 22.3 प्रतिशत ही रीसाइकिल हो पाया। भारत की स्थिति कम गंभीर नहीं है। सीपीसीबी के अनुसार देश हर वर्ष 14-17 लाख टन ई-कचरा उत्पन्न कर रहा है। एक-दो वर्ष में फोन बदलना सिर्फ निजी निर्णय नहीं, बल्कि पृथ्वी पर अदृश्य बोझ भी है। कंपनियों की बदलती उत्पाद रणनीति इस संकट की जड़ है। आधुनिक फोन इस तरह डिजाइन किए जा रहे हैं कि उनकी मरम्मत सहज न रहे- नॉन-रिमूवेबल बैटरी, बेहद नाजुक ग्लास बॉडी, महंगे स्पेयर पाट्र्स और सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद पुरानी डिवाइस का धीमा पडऩा उपभोक्ता को मरम्मत की बजाय अपग्रेड की ओर धकेल देते हैं। कई देशों में इसकी वजह से कंपनियों पर मुकदमे और जुर्माने भी लगे हैं, क्योंकि यह आरोप लगा कि उत्पादों की उम्र जानबूझकर कम रखी गई। सवाल यह है कि यदि तकनीक का उद्देश्य सुविधा बढ़ाना है तो मरम्मत को इतना कठिन और महंगा क्यों बनाया गया है? यह सवाल बाजार की नीयत पर सीधा प्रकाश डालता है। यही रणनीति आगे बढ़कर एक्सचेंज ऑफर का रूप लेती है। व्यवहार-आर्थिकी बताती है कि ऑफर, आकर्षक कीमतें, ईएमआइ और सीमित समय जैसी बिक्री रणनीतियां उपभोक्ता के निर्णय को तुरंत प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में फोन बदलने का औसत चक्र 2-3 वर्ष पर आ गया है और युवाओं में यह अवधि और भी छोटी है। यह प्रवृत्ति वैश्विक स्तर पर भी अलग-अलग रूपों में दिखती है।