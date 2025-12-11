आपकी बात: मोबाइल और चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

तकनीक का उपयोग करना चाहिए
मोबाइल और चेन स्नेचिंग जैसी घटनाएं नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए सर्वप्रथम, भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त को सक्रिय किया जाए। आधुनिक सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया जाए। इनमें जो आधुनिक तकनीकें आ रही हैं, जैसे फेशियल रिकग्निशन और मोशन डिटेक्शन, इनसे संदिग्ध गतिविधियों को पहले ही पकड़ा जा सकता है और रिकॉर्डिंग के जरिए बाद में कार्रवाई करने में भी आसानी होती है। जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए चोरी हुए मोबाइल फोन्स को ट्रैक किया जा सकता है। - डॉ. अजिता शर्मा, उदयपुर
तत्काल शिकायत दर्ज करानी चाहिए
मोबाइल और चैन स्नेचिंग के लिए सबसे ज्यादा जन जागरूकता का होना बहुत आवश्यक है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अपने मोबाइल का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। बहुत जरूरी होने पर ही मोबाइल बाहर निकालें। चैन स्नैचिंग से बचने के लिए बाहर जाने पर हल्के गहने पहनें, या ना पहनें। यदि फिर भी ये लूटपाट के मामले हो जाए तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं और साथ में सीईआइआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करके मोबाइल ब्लॉक कराएं। इन तरीकों से अपराधियों को पकड़ने में आसानी होती है। ऐसा करने वालों को तुरंत सजा दी जाए, जिससे उनमें डर व्याप्त हो। - निर्मला वशिष्ठ, अलवर
चोरी के वाहनों की जांच हो
मोबाइल व चेन स्नेचिंग रोकने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जानी चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी व चेहरे की पहचान जैसी निगरानी होनी चाहिए। चोरी के दोपहिया वाहनों की सघन जांच हो क्योंकि इस तरह के अपराध में यही वाहन काम आते है। अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई और सघन जागरूकता अभियान के साथ ही लोगों और पुलिस के बीच सूचना तंत्र मजबूत किया जाए। - अमृतलाल मारू, इंदौर
पुलिस की गश्त बढनी चाहिए
चेन स्नेचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए महिलाओं को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। विशेष कर बुजुर्ग महिलाएं सोने के गहने पहन करके बाजार या निर्जन स्थानों पर ना जाएं। सुनसान सड़कों पर पुलिस की गश्त बढाई जाना चाहिए। भीड़भाड़ वाले स्थानों एवं मॉल्स तथा शो रूम्स में महिला पुलिस की व्यवस्था होना चाहिए। - ललित महालकरी, इंदौर
सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाएं
मोबाइल और चेन स्नेचिंग से बचने के लिए सख्त कानून और पुलिस की त्वरित कार्रवाई बहुत जरूरी है। इसकेे साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने जरूरी है। जनता को जागरूक होना चाहिेेए। जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इन अपराधों से बचने के तरीके बताए जाएं। मोबाइल ट्रेकिंग के लिए कई ऑनलाइन एप का उपयोग किया जा सकता है। - हरदीप गाल्ला, हनुमानगढ़
लगातार सावधानी बरतनी चाहिए
मोबाइल और चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं से बचने के लिए आम जनता स्वयं सार्वजनिक स्थानों पर पूरी सावधानी बरते। आभूषणों का उपयोग सीमित व सावधानी से करे। इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए पुलिस लगातार तत्परता से पेट्रोलिंग करते रहनी चाहिए, जिससे घटना होने पर तत्काल पुलिस की मदद मिल सके। पुलिस को संदिग्ध, आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों पर लगातार नजर रखनी चाहिए। - ओम प्रकाश छापरवाल, अजमेर
सर्विलांस टीम का गठन हो
मोबाईल और चेन स्नेचिंग की अधिकांश घटनाएं रेलवे स्टेशनो और अकेली महिलाओं के साथ व्यवसायिक इलाको में होती है। ऐसे स्थानों पर पुलिस की उचित निगरानी के साथ सर्विलांस टीम का गठन करना चाहिए। जनता को भी जागरूक रहते हुए संदिग्ध लोगों की सूचना तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। - विनायक गोयल, रतलाम
पुलिसकर्मी हर चौराहे पर तैनात हों
मोबाइल और चेन स्नेचिंग की घटनाएं लोगों की लापरवाही के चलते होती हैं। यदि मोबाइल पर बात करते समय और चेन पहनकर घरों से बाहर निकलने वाले अपने आसपास कड़ी नजर बनाए रखें तथा थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। हर चौराहे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी मोबाइल तथा चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने में कारगर साबित हो सकती है। - वसंत बापट, भोपाल
अपराधियों को जल्द पकड़ना चाहिए
मोबाइल और चेन स्नेचिंग की घटना पर अंकुश लगाने के लिए महिलाओं को एवं आम जनता को जागरूक होना पडे़गा। दोनों चीजों की अतिरिक्त सावधानी और सुरक्षा रखनी होगी। पुलिस इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर सजा दिलवाए तो इस तरह की घटनाओं में कमी आ सकती है। - रामनरेश गुप्ता, जयपुर
चारों तरफ नजर रखनी चाहिए
भीड़भाड़ वाले बाजारों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं ताकि मोबाइल चोरी या चेन स्नेचिंग जैसी घटनाएं तुरंत पकड़ी जा सकें। कई बार लोग बाजार में जाते ही लोग एक-दूसरे से बातचीत में इतने खो जाते हैं कि आसपास की गतिविधियों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इसका फायदा चोर-लुटेरे उठा लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने आस-पास नजर रखें, कोई संदिग्ध व्यक्ति पीछा करता दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाएं और आभूषण या कीमती सामान संभालकर रखें। - प्रियव्रत चारण, जोधपुर
सुरक्षाकर्मी तैनात हो
मोबाइल और चेन स्नेचिंग पर रोक लगाने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी लगाए जाएं। अंधेरी जगहों में निगरानी कड़ी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निगरानी होनी चाहिए। बस और ऑटो स्टैंड्स पर सुरक्षाकर्मी तैनात हों ताकि स्नेचिंग की घटनाओं पर लगाम लगे। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और लोगों को सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जाए। - लक्ष्मी नारायण सिंह परमार, धौलपुर
संदिग्ध वाहनों को जब्त करें
मोबाइल और चेन स्नेचिंग रोकने के लिए सबसे पहले हाई-रिस्क क्षेत्रों में सीसीटीवी कवरेज और रियल टाइम निगरानी अनिवार्य की जाए। शाम के समय और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस लगातार बाइक पेट्रोलिंग करे। दोपहिया वाहनों पर बिना नंबर प्लेट और संदिग्ध राइडिंग पर तुरंत कार्रवाई हो। भीड़भाड़ वाले इलाकों में जागरूकता कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पकड़े गए अपराधियों पर त्वरित एवं सख्त दंड से रोकथाम और प्रभावी होगी। - संजय माकोड़े, बैतूल