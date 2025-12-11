आपकी बात: मोबाइल और चेन स्नेचिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

तत्काल शिकायत दर्ज करानी चाहिए

मोबाइल और चैन स्नेचिंग के लिए सबसे ज्यादा जन जागरूकता का होना बहुत आवश्यक है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अपने मोबाइल का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। बहुत जरूरी होने पर ही मोबाइल बाहर निकालें। चैन स्नैचिंग से बचने के लिए बाहर जाने पर हल्के गहने पहनें, या ना पहनें। यदि फिर भी ये लूटपाट के मामले हो जाए तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं और साथ में सीईआइआर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करके मोबाइल ब्लॉक कराएं। इन तरीकों से अपराधियों को पकड़ने में आसानी होती है। ऐसा करने वालों को तुरंत सजा दी जाए, जिससे उनमें डर व्याप्त हो। - निर्मला वशिष्ठ, अलवर