पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – बेबसी पर अट्टहास

यह सही है कि राजस्थान में नए पुलिस महानिदेशक के आने के बाद पुलिस कुछ आक्रामक हुई है। दूसरी ओर यह भी सही है कि पुलिस और राजनीति में भी माफिया के सरगना बैठे हुए हैं। पिछली सरकार में ऐसे लोग मंत्री पद को भी सुशोभित करते रहे हैं। भ्रष्टाचार का धन ही-जो राजनेता और अधिकारियों से ही आता है- माफिया और तस्करी का मूल कारण है। तब कौन रोके काले धंधों को? इनका ही धन फंसता है। वास्तव में तो यह धन भी चोरी का होता है जिस पर किसी का नाम लिखा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि छापा मारने वाले अधिकारी भी इन्हीं के साथ के होते हैं। तब डर किसका?