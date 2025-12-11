क्रेडिट कार्ड ओवरलिमिट पर आरबीआइ की सख्ती, कर्ज-जाल से मिलेगी मुक्ति

बैंकों द्वारा बिना सहमति के ओवरलिमिट सुविधा को सक्रिय करने और इसके लिए शुल्क वसूलने की प्रथा ने उपभोक्ताओं को आर्थिक दुष्चक्र में फंसा दिया था। आरबीआइ ने इस मामले में कठोर हस्तक्षेप किया। इस निर्णय के तहत अब बैंक या क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बिना ग्राहक की स्पष्ट व लिखित अनुमति के ओवरलिमिट सुविधा चालू नहीं कर सकेंगे। साथ ही, डिजिटल प्लेटफार्मों पर ग्राहकों को यह सुविधा ऑन-ऑफ करने का विकल्प दिया जाएगा, जिससे लेन-देन पर ग्राहक का पूर्ण नियंत्रण रहे। तकनीकी गड़बड़ी या त्रुटि की स्थिति में भी अब अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। आरबीआइ के हस्तक्षेप से पहले, ओवरलिमिट शुल्क और ब्याज दरें किस तरह लोगों को कर्ज के जाल में फंसा रही थी, इसे गहराई से समझना आवश्यक है। यह तंत्र मुख्य रूप से पारदर्शिता की कमी और उच्च वित्तीय लागतों पर आधारित था। ग्राहक प्राय: अपने मासिक बजट और क्रेडिट कार्ड सीमा का प्रबंधन सावधानी से करते थे लेकिन एक अप्रत्याशित बड़े खर्च या महीने के अंत में की गई खरीदारी उन्हें सीमा पर ले जाती थी। बैंक इस 'उल्लंघन' को तुरंत दर्ज कर लेते थे और बिलिंग चक्र के अंत में एक भारी ओवरलिमिट शुल्क लगा देते थे। मान लीजिए, एक लाख की सीमा वाले ग्राहक ने एक लाख 500 रुपए खर्च कर लिए। बैंक ने 500 या 750 रुपए का एक फ्लैट शुल्क लगा दिया। यह शुल्क तत्काल ग्राहक के कुल बकाया में जुड़ जाता था। असली समस्या तब शुरू होती थी, जब ग्राहक पूरा बकाया बिल समय पर नहीं चुका पाता था।