संपादकीय : तकनीक, डेटा व नवाचार के क्षेत्र में निर्णायक बढ़त

माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद 17.5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा सिर्फ एक बड़ा आर्थिक फैसला ही नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि भारत तकनीक, डेटा और नवाचार के क्षेत्र में निर्णायक ताकत बनने की ओर बढ़ रहा है। वैश्विक पहचान वाली कंपनियों का भारत में बड़े स्तर पर निवेश करना दर्शाता है कि यहां का नियामक ढांचा, प्रतिभा पूल और डिजिटल आधारभूत ढांचा अब विश्वस्तरीय बन चुका है। इस बीच अमरीका के भीतर एक विरोधाभासी चित्र भी उभर रहा है। ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति घरेलू महंगाई को बढ़ा रही है और इसका विरोध उनके अपने लोगों के बीच उभरने लगा है। अमरीकी उपभोक्ता और उद्योग जगत दोनों ही इस नीति के दुष्प्रभाव महसूस कर रहे हैं। भारतीय चावल पर टैरिफ लगाने की धमकी के बाद ट्रंप का विरोध तेज हो गया है। अमरीकी राष्ट्रपति को समझना होगा कि टेक्नोलॉजी, कृषि, ऊर्जा और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में भारत और अमरीका सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में व्यापारिक तनातनी से न तो भारत को लाभ होगा, न ही अमरीका को। इस भू-राजनीतिक तस्वीर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा में नया पहलू जोड़ दिया है। इस यात्रा ने भारतीय युवाओं के लिए रूस में उच्च शिक्षा, स्टार्टअप सहयोग, और रोजगार के नए रास्ते भी खोले हैं। यह बदलाव खासतौर पर उस समय अहम हो जाता है जब अमरीकी वीजा नीतियां अनिश्चितताओं से भरी हैं। ऐसे में अब अमरीकन ड्रीम के धुंधलाने पर अब एक बड़ा वर्ग रूस को नए अवसरों की भूमि के रूप में देखने लगा है।