सम्पादकीय : स्वदेशी एआइ मॉडल का विकास आज की जरूरत

एआइ की प्रगति आज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का मूल आधार बनती जा रही है। हर क्षेत्र में एआइ सुपर-टूल बनकर उभरा है। हालांकि भारतजेन की राह में कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामने हैं- विशाल और विविध डेटा-संग्रह यानी आधिकारिक भाषाएं, सैकड़ों बोलियां- इतने विशाल भाषाई परिदृश्य को समेटना कठिन कार्य है।टेक जाइंट भारतीय टैलेंट को आकर्षित कर रहे हैं- देश को एआइ विशेषज्ञों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति-स्तर पर बदलाव करना चाहिए। भारतजेन को 'टेक्नोलॉजी मिशन मोड' में आगे बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय एआइ डेटा रिपॉजिटरी की स्थापना करनी चाहिए जो सुरक्षित, और भारतीयता के अनुरूप हो। अब स्कूल, कॉलेज व शोध संस्थानों में एआइ प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। भारतजेन भारतीय एआइ का पहला बड़ा कदम है, जो साबित करेगा कि तकनीक की दुनिया में भी भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता बन सकता है। वैश्विक परिदृश्य साफ है- जो डेटा व एआइ को नियंत्रित करेगा, वही भविष्य की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को नियंत्रित करेगा।