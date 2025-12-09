मानवाधिकारों को धर्म-नैतिकता से जोड़ती भारतीय ज्ञान परंपरा

वेद-उपनिषदों में मानव- स्वतंत्रता और गरिमा का भाव स्पष्ट है। भारतीय ज्ञान का केंद्रीय सूत्र है- ‘अहं ब्रह्मास्मि’ (बृहदारण्यक उपनिषद्)और ‘तत्त्वमसि’(छान्दोग्य उपनिषद्)। इन महावाक्यों का आशय है कि प्रत्येक मनुष्य मूलत: दिव्य, स्वतंत्र और सम्मानयोग्य है। यह मनुष्य के ‘इन्ट्रिजिक डिग्निटी’ की स्थापना करता है, जो आधुनिक मानवाधिकारों की नींव है। स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत स्वाधीनता भी मानवाधिकार का हार्द है। उपनिषद् कहता है- ‘उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत’ अर्थात् उठो, जागो और अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करो। यह स्वाधीनता, आत्मविकास और व्यक्तिगत क्षमता को विकसित करने का आह्वान है। गीता विश्वमानव के लिए अद्वितीय मार्गदर्शक ग्रंथ है। भगवद्गीता में कहा गया- ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है- जाति, वर्ण, जन्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेद नहीं करता। यह आधुनिक मानवाधिकार के मूल सिद्धांत ‘इक्वलिटी बिफोर ला’ (कानून के समक्ष समानता) का प्राचीन स्वरूप है। बुद्ध ने दया, करुणा, समता, मैत्री को मानव समाज का आधार माना। महाभारत (शांति पर्व) में लिखा है- राजा का सुख प्रजा के सुख में है, उसका कार्य प्रजाहित है। यह लोकतांत्रिक शासन और नागरिक अधिकारों का प्रारंभिक रूप है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र नागरिकों की सुरक्षा, न्याय, धन, जीवन, संपत्ति और गरिमा की रक्षा की स्पष्ट व्यवस्था करता है। कौटिल्य कहते हैं- राजा का धर्म प्रजा के हित की रक्षा करना है। कबीर, तुलसी, नानक, रविदास, मीरा आदि संतों ने जाति-भेद, सामाजिक दमन और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। आधुनिक भारत में राजा राममोहन राय ने भारतीय समाज में स्त्री-अधिकार और मानवीय गरिमा की स्थापना की। महात्मा गांधी की अहिंसा, सत्य, स्वराज और सर्वोदयी विचारधारा आधुनिक मानवाधिकारों से पूर्णत: मेल खाती है। ‘अंत्योदय’ की अवधारणा विश्व-कल्याण का सर्वोच्च मानदंड है। भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों की नींव डॉ अंबेडकर ने उपनिषदों, बौद्ध-धर्म और भारतीय दार्शनिक परंपरा से ही ग्रहण की थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14-32) भारतीय ज्ञान-परंपरा के मूल सिद्धांतों की आधुनिक अभिव्यक्ति हैं। संविधान का मौलिक अधिकार भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल है। समानता का अधिकार ‘सर्वे मनुष्या: समाना’, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता , अहिंसा, आत्मदृष्टि, स्वतंत्रता (विचार, धर्म) "एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" शोषण-निवारण का आधार है। इस प्रकार भारतीय संविधान की मूल आत्मा भारत की शास्त्रीय परंपरा से निकलती है।