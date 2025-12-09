समन्वित प्रयासों के जरिए ही प्रदूषण पर नियंत्रण हो पाएगा

इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मुख्य स्रोत खाना पकाने, गर्मी देने और सूक्ष्म व लघु उद्योगों में बायोमास का इस्तेमाल तथा आसपास के राज्यों में कृषि अवशेष जलाना है। ये गतिविधियां कुल पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) 2.5 प्रदूषण का 50 प्रतिशत से अधिक योगदान देती हैं लगभग 30 प्रतिशत प्रदूषण कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भर उद्योगों और बिजली संयंत्रों से आता है। यानी दिल्ली-एनसीआर के पीएम 2.5 प्रदूषण का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ठोस ईंधनों- विशेषकर बायोमास और कोयले से उत्पन्न होता है, जबकि वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत है। यदि दिल्ली वास्तव में हवा सुधारने को लेकर गंभीर है, तो इसे अप्रभावी और ऊपरी उपायों पर निर्भर रहना बंद करना होगा। ये त्वरित उपाय वास्तविक समस्या को हल किए बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। असली समाधान केंद्र सरकार और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच सहयोग से ही संभव है- जो प्रदूषण को उसकी जड़ों पर नियंत्रित करे। इस सहयोगी प्रयास को एक नए शासन ढांचे और संस्था के माध्यम से लागू किया जा सकता है, जो संयुक्त रूप से क्लीन एयर एक्शन प्लान लागू करे। इसके लिए राज्यों को साझा हित के लिए कुछ अधिकार त्यागने होंगे। यह इस तरह संभव है - केंद्र सरकार को दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों को एक ‘एयर पॉल्यूशन कंट्रोल जोन’ घोषित करना चाहिए। इस जोन में वायु प्रदूषण से संबंधित सभी कदम समन्वित रूप से लागू किए जाने चाहिए। आदर्श रूप से यह जोन पूरे एयरशेड को कवर करे, जो दिल्ली के आसपास लगभग 300 किमी तक फैला है। लेकिन मौजूदा संस्थागत ढांचे को देखते हुए इस जोन में दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के चार अतिरिक्त जिले- अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा शामिल किए जा सकते हैं। यह लगभग 150 किमी के दायरे में 8 करोड़ की आबादी को कवर करेगा। हालांकि इसमें पंजाब और हरियाणा के वे प्रमुख कृषि क्षेत्र शामिल नहीं हैं, जहां पराली जलाना आम है, लेकिन इस मुद्दे को अवशेष प्रबंधन के विशेष कार्यक्रमों से संबोधित किया जा सकता है।