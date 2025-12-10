राजस्थान में प्रवासियों ने जमकर की धनवर्षा, 1.5 लाख करोड़ का निवेश, 15 जिलों को लगेंगे पंख

फोटो-पत्रिका
जयपुर। प्रदेश की नई उद्योग नीति के तहत प्रवासी राजस्थानी 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रहे हैं। 9 प्रवासी उद्यमियों की कंपनियां राजस्थान के 15 जिलों में ऊर्जा, ऑयल-गैस, सीमेंट, मार्बल, प्लास्टिक, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल एविएशन जैसे क्षेत्रों में प्रोजेक्ट लगा रही हैं। कुछ पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव है।
इन उद्योगपतियों का संबंध चूरू, झुंझुनूं, पिलानी, भरतपुर, पाली, सुजानगढ़ और अजमेर जिलों से है। ये प्रवासी मुंबई, कोलकाता, लंदन, हैदराबाद, दिल्ली में बसे हैं। राज्य सरकार अब सामाजिक कार्यों में सक्रिय प्रवासियों को भी निवेश के लिए जोड़ने का प्रयास कर रही है।
