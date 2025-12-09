Pravasi Rajasthani Divas 2025: ‘दुनिया देख चुके प्रवासी, राजस्थान को दे सकते हैं नई दिशा’

जवाब- मैं अपनी भूमिका एक कनेक्टर और फेसिलिटेटर के रूप में देखती हूं। सिंगापुर, इंडोनेशिया, दुबई सहित कई देशों में रह चुकी हूं, इसलिए राजस्थानियों को वैश्विक स्तर पर जोड़ने का काम आगे भी करती रहूंगी। मेरा विजन है कि आने वाले वर्षों में राजस्थान और घाना, अफ्रीका, ग्लोबल मार्केट्स के बीच व्यापार, संस्कृति और शिक्षा के मजबूत पुल बनें।