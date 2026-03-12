RTE Lottery: निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश की लॉटरी निकली, ऐसे देखें वरीयता सूची, जानें आगे की प्रक्रिया

इस वर्ष आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए कुल 6 लाख 25 हजार 146 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इनमें 3 लाख 29 हजार 165 बालक, 2 लाख 95 हजार 970 बालिकाएं और 11 ट्रांसजेंडर विद्यार्थी शामिल हैं। अभिभावकों को अधिकतम पांच विद्यालयों का चयन करने का विकल्प दिया गया था। इसी कारण कुल मिलाकर 19 लाख 92 हजार 357 ऑनलाइन विकल्प आवेदन प्राप्त हुए हैं।