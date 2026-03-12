स्मृति में…कुलिशजी के सम्मान में युवाओं ने आयोजित की थी 285KM की ‘उल्टी दौड़’

माटी की सौंधी गंध लिए, टोंक धरा का लाल महान, सोडा गांव की धूल से उठकर, रचा सत्य का नया विधान।

पांच सौ रुपयों की पूंजी थी, पर संकल्पों में जान थी, जयपुर की उन गलियों से, जन्मी एक नई पहचान थी।

नाम 'कुलिश' सार्थक किया, वज्र-स्वर सा आह्वान बना, लेखनी मात्र धातु नहीं, जन-मन की धड़कन प्राण बना।

सत्ता के गलियारे कांपे, जब सत्य का सूरज साथ चला, बिना झुके, बिना बिके, वो स्वार्थों से सदा पार चला।

'पोलमपोल' की मिठास में, ढाणी-ढाणी का सार लिखा, 'अमेरिका' एक विहंगम दृष्टि' से, जीवन का विस्तार लिखा।

उत्तर वय में मोड़ लिया, वेदों की उन गहराइयों में, 'शब्द वेद' का ज्ञान दिया, चिंतन की ऊंचाइयों में।

सादा जीवन, ऊंचे विचार, मुख पर गम्भीर प्रकाश था, वेदों के विज्ञान सा, उनका अद्भुत विकास था।

'पाठक ही परमेश्वर हैं', यह मंत्र जिसका आधार बना, कागज का वो एक टुकड़ा, जनता की आवाज बना।

गुलाब, निहार और सिद्धार्थ, सहेज रहे विरासत की ज्योति, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में, चमक रही उनकी शुचि मोती।

डाक टिकट पर मुस्काता चेहरा, हर भारतीय का मान है, सत्य, साहस और स्वाभिमान का, वो जाग्रत हिंदुस्तान है।

संसार से विदा ली, पर अमर है उनकी कीर्ति-कथा, हर कलम के सिपाही की, मिटा रहे वो मन की व्यथा।

कर्पूर चन्द्र कुलिश आज भी, कण-कण में मुस्काते हैं, पत्रिका के हर पन्ने में, वो बनकर साक्षी आते हैं।