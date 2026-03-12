संपादकीयः मौसम की चेतावनी को समझना सबसे जरूरी

समय से पहले पड़ रही इस गर्मी का असर सबसे पहले खेतों में दिखाई देने लगता है। भारत की कृषि व्यवस्था मौसम पर निर्भर है और मार्च रबी की फसलों के लिए बेहद अहम होता है। इस समय तापमान अचानक बढ़ जाता है और धरती की नमी कम हो जाती है तो सरसों, चना, गेहूं, मूंगफली, तिल और ज्वार जैसी फसलों की पैदावार प्रभावित होती है। खासतौर पर गेहूं की फसल को पकने के अंतिम चरण में अत्यधिक गर्मी नुकसान पहुंचा सकती है। इससे न केवल किसानों की मेहनत पर असर पड़ता है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। मौसम का बदला हुआ मिजाज किसी एक वर्ष की घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि मौसम का पारंपरिक स्वरूप बदल रहा है। कभी कड़ाके की ठंड कम हो जाती है, कभी गर्मी असामान्य रूप से लंबी हो जाती है और कभी अत्यधिक बारिश हो जाती है।