मुफ्त योजनाओं की राजनीति: बढ़ता कर्ज बोझ और कुर्बान होते जंगल

असली समस्या कहीं और है। समस्या उस फिसलन की है, जो धीरे-धीरे 'नागरिक' को 'लाभार्थी' में बदल रही है। भाषा भी बदल गई है- अधिकार संपन्न नागरिक अब सरकारी उदारता के प्राप्तकर्ता बन गए हैं। पर यह याद रखें कि ये संसाधन उसी जनता के टैक्स से आते हैं या फिर उस कर्ज से जिसे उनके बच्चे चुकाएंगे। इन मुफ्त योजनाओं में भुगतान की राशि लगातार बढ़ रही है। जो मदद कभी मात्र जरूरतमंदों के लिए थी, वह अब सबके लिए अधिकार बनती जा रही है। 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का विचार दिया गया था, ताकि सब्सिडियों को सुव्यवस्थित किया जा सके। इसके विपरीत आज हम चुनाव-केंद्रित और बिखरी हुई नकदी योजनाओं की ओर बढ़ रहे हैं। परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है और पूंजीगत निवेश घटाना पड़ रहा है। सार्वजनिक वित्त का नियम यह है कि कर्ज निवेश के लिए लिया जाना चाहिए, न कि रोजमर्रा के उपभोग के लिए।