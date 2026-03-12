कुलिश जन्मशती पर्व : काश! कुलिश जी की लिखी यह बात आज गलत साबित हो जाती!

कुलिश जी राजनीति में बढ़ती विसंगतियों से काफी चिंतित थे और चुनाव को इससे निपटने का सशक्त अवसर मानते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में पहले चरण के मतदान के दिन उन्होंने लिखा था, ‘देश के सामने आज जो सर्वाधिक महत्व का प्रश्न है, लोकतंत्रीय व्यवस्था को निखारना। पिछले एक दशक से हमारी शासकीय व्यवस्था में जो विकृति बढ़ती देखी जा रही है, वह यह कि शासन अपने दैनिक कार्यकलाप में आम सहमति के बजाय पुलिस और फौज पर अधिकाधिक निर्भर करता आ रहा है और देश की राजनीतिक जीवन में सभी प्रकार के अपराधियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। परिपाटियां और संस्थाएं छिन्न-भिन्न होती जा रही हैं। असहमति को सहन नहीं किया जा रहा है, बल्कि असहमति को पशुबल, प्रलोभन या छल-छद्म से दबाया जा रहा है। व्यक्ति पूजा का भाव बढ़ रहा है। मतदाता के सामने आज उपयुक्त अवसर है कि वह इन पहलुओं पर विचार करें।’