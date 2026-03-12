Bus Fire Incident: चलती बस में भड़की आग से मचा हड़कंप, कुछ ही मिनटों में यात्रियों का सामान जलकर खाक

आग लगने का आभास होते ही चालक ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए बस को सड़क किनारे रोक दिया और यात्रियों को तुरंत नीचे उतरने के लिए कहा। ड्राइवर की सूझबूझ और तत्परता के कारण बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। आग की वजह से बस में रखा यात्रियों का सामान भी जलकर नष्ट हो गया।