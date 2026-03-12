12 मार्च 2026,

गुरुवार

जशपुर

Bus Fire Incident: चलती बस में भड़की आग से मचा हड़कंप, कुछ ही मिनटों में यात्रियों का सामान जलकर खाक

Bus Fire Incident: रांची से रायपुर आ रही शिवनाथ बस में नामकुम रिंग रोड के पास अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई।

जशपुर

Laxmi Vishwakarma

Mar 12, 2026

बस में लगी भीषण आग (photo source- Patrika)

बस में लगी भीषण आग (photo source- Patrika)

Bus Fire Incident: रांची से रायपुर के लिए जशपुर मार्ग से चलने वाली शिवनाथ बस में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। यह घटना उस समय हुई जब बस रांची के खडगढ़ा बस स्टैंड से रवाना होकर नामकुम इलाके में रिंग रोड पर पहुंची थी। जानकारी के अनुसार चलते-चलते बस में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे आग लग गई। कुछ ही देर में आग तेजी से फैलने लगी और बस को अपनी चपेट में ले लिया।

Bus Fire Incident: यात्रियों का सामान भी जलकर नष्ट हो गया…

आग लगने का आभास होते ही चालक ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए बस को सड़क किनारे रोक दिया और यात्रियों को तुरंत नीचे उतरने के लिए कहा। ड्राइवर की सूझबूझ और तत्परता के कारण बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। आग की वजह से बस में रखा यात्रियों का सामान भी जलकर नष्ट हो गया।

आग की लपटों से मचा हड़कंप

Bus Fire Incident: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दूर से ही धुएं का घना गुबार और आग की लपटें दिखाई दे रही थीं, जिससे आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस व दमकल विभाग को खबर दी। इसके बाद दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी।

Published on:

12 Mar 2026 09:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / Bus Fire Incident: चलती बस में भड़की आग से मचा हड़कंप, कुछ ही मिनटों में यात्रियों का सामान जलकर खाक

