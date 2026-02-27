CG Road Construction: इस जिले को CM साय की बड़ी सौगात, 9 सड़कों के लिए 30.59 करोड़ मंजूर

इसके अलावा कुड़केल खजरी के पटेल पारा से बगई झरिया मार्ग 3.80 किमी के लिए 3 करोड़ 28 लाख और कोकिया खार से आमकानी मेन रोड तक 4 किमी सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ 69 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से किसानों को अपनी फसल बाजार तक पहुंचाने में सहूलियत मिलेगी, विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज आने-जाने में राहत मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। स्थानीय लोगों ने इसे जिले के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है।