School Timing Change: सभी स्कूलों में नई समय-सारणी लागू, जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश जारी, देखें शेड्यूल

जिला शिक्षा अधिकारी एसबी टांडे ने बताया कि कलेक्टर संजय अग्रवाल की स्वीकृति के बाद यह आदेश लागू किया गया है। यह निर्देश जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त तथा सीबीएसई पाठ्यक्रम संचालित स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। नई समय-सारणी के अनुसार, एक पाली में संचालित स्कूल सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। शनिवार को इन स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।