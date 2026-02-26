CG Accident News: मोपेड सवार पति-पत्नी को ट्रेलर ने मारी टक्कर, महिला की मौत, जांच में जुटी पुलिस

ग्राम सलखा (बेलतरा) निवासी रामायण कश्यप (55) अपनी पत्नी गीता कश्यप के साथ मॉपेड क्रमांक CG 12 BU 9771 से बेलतरा जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों सर्विस रोड से नेशनल हाईवे 130 पर पहुंचे ही थे कि बिलासपुर से कोरबा की ओर जा रहे ट्रेलर (CG 12 AU 2454) ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।