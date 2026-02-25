25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल के बाद साइबर टीम जांच में जुटी…

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह प्राप्त इस संदेश में हाईकोर्ट परिसर को निशाना बनाने की बात लिखी गई थी।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Shradha Jaiswal

Feb 25, 2026

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल के बाद साइबर टीम जांच में जुटी...(photo-patrika)

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल के बाद साइबर टीम जांच में जुटी...(photo-patrika)

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह प्राप्त इस संदेश में हाईकोर्ट परिसर को निशाना बनाने की बात लिखी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं और परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई।

एसएसपी रजनेश सिंह खुद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हाईकोर्ट परिसर को सुरक्षा घेरे में लेते हुए एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स पर सख्ती बढ़ाई गई है। आने-जाने वालों की जांच की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

CG High Court: सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

पुलिस की साइबर सेल ई-मेल के स्रोत को ट्रेस करने में लगी है। सर्वर, आईपी एड्रेस और डिजिटल ट्रेल की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और जांच पूरी होने तक कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पिछले कुछ महीनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों को इसी तरह के धमकी भरे ई-मेल मिलते रहे हैं।

पहले भी मिल चुके हैं ऐसे ई-मेल

छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भी ऐसे मामले सामने आए थे, जिनमें व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाए गए, हालांकि ज्यादातर मामलों में धमकियां फर्जी पाई गईं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता रूद्र प्रताप दुबे ने बताया कि प्राप्त ई-मेल फर्जी प्रतीत हो रहा है। फिलहाल हाईकोर्ट में स्थिति सामान्य है और आम दिनों की तरह न्यायिक कार्य जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है और दोषियों की पहचान होते ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Feb 2026 01:59 pm

Published on:

25 Feb 2026 01:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल के बाद साइबर टीम जांच में जुटी…

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जेम पोर्टल खरीदी में गड़बड़ी का मामला… एबीयू की क्रय समिति के 6 सदस्यों को शोकॉज नोटिस, 3 दिन में जवाब के निर्देश

नोटिस (photo source- Patrika)
बिलासपुर

हाईकोर्ट ने रिट अपील खारिज की, कहा- स्टेशन विस्तार के लिए रेलवे को भूमि खाली कराने का पूर्ण वैधानिक अधिकार, जानें क्या था मामला?

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

150 स्कूलों में टॉयलेट नहीं, 216 जर्जर… हाईकोर्ट सख्त, उधर शराब घोटाले में सौम्या की जमानत पर बहस पूरी

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

3 साल में सरकारी जमीन पर कब्जे के 708 मामले

Land Grabbing Cases: 3 साल में सरकारी जमीन पर कब्जे के 708 मामले, विधानसभा में गूंजा मुद्दा(photo-patrika)
बिलासपुर

अनुभव के 5 अंक काटकर मेरिट से बाहर किए गए अभ्यर्थी को राहत, हाईकोर्ट ने कहा- चयन प्रक्रिया में हुई मनमानी… जानें मामला

chhattisgarh high court
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.