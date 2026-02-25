जेम पोर्टल खरीदी में गड़बड़ी का मामला… एबीयू की क्रय समिति के 6 सदस्यों को शोकॉज नोटिस, 3 दिन में जवाब के निर्देश

अब जांच प्रतिवेदन में क्रय समिति के 6 सदस्यों की भूमिका संदेहास्पद पाए जाने पर उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अवर सचिव फबिओला बड़ा, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पत्र में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए संबंधित सदस्यों से तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।