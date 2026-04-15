Hit And Run: अब मैं भी पैसा कमाऊंगा पापा, 6 महीने पहले पिता से किया वादा अधूरा, सड़क हादसे में गई युवक की जान

दर्दनाक यह है कि इस हिट एंड रन मामले में अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। परिजन जब शिकायत लेकर कोनी थाना पहुंचे तो उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि घटना रतनपुर क्षेत्र की है। रतनपुर थाना पहुंचे तो वहां कहा गया कि मामला कोनी क्षेत्र का है। दोनों थानों के बीच सीमा विवाद में पीड़ित परिवार भटकता रहा। जब परिजनों ने फोटो और लोकेशन दिखाकर घटना स्थल रतनपुर क्षेत्र का साबित किया, तब भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पुलिस ने तर्क दिया कि सिम्स चौकी से केस डायरी आने के बाद ही मामला दर्ज होगा।