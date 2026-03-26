CG News: मरीजों को बेहतर इलाज की दिशा में बड़ा कदम, सिम्स में होंगे कई नए विकास कार्य, लिए गए अहम फैसले

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) की स्वशासी समिति की बैठक संभागायुक्त सुनील जैन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी और चिकित्सक उपस्थित रहे। इस दौरान सिम्स के समग्र विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ अधोसंरचना को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ऑडिटोरियम में केंद्रीकृत वातानुकूलन प्रणाली की स्थापना, भवन मरम्मत और सिविल कार्य, जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार तथा महाविद्यालय भवन के विस्तार जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।