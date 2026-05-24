Policeman Suspended: थाने में कबाड़ माफिया को ‘VIP ट्रीटमेंट’ देना पड़ा भारी, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

Policeman Suspended: कोनी थाना परिसर में कबाड़ माफिया को कुर्सी पर बैठाकर चाय पिलाने की वायरल तस्वीरों ने हड़कंप मचा दिया है। तस्वीरों में दो पुलिसकर्मी उसके सामने बैठे नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी अकबर खान अवैध कबाड़ कारोबार से जुड़ा है और हाल ही में उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। मामला तूल पकड़ने के बाद एसएसपी ने प्रधान आरक्षक और आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है। यह घटना अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है।