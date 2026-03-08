Road Accident: राजधानी में हाई स्पीड कार की ट्रक से जोरदार टक्कर, वीआईपी रोड में मचा हड़कंप, देखें Video

हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से वाहन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी समय Chhattisgarh Police की पेट्रोलिंग टीम इलाके में गश्त कर रही थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक का पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे रोक लिया। इसके बाद चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। पेट्रोलिंग टीम में तैनात प्रधान आरक्षक तरुण यादव, आरक्षक संजय चंद्रवंशी और वाहन चालक मन्नू ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने राहत महसूस की।