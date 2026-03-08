सरेआम गाली-गलौज और धमकी! डॉग रेस्क्यू संस्था की आड़ में गर्भवती महिला से मारपीट, FIR दर्ज

फिलहाल परिजनों की शिकायत पर संस्था संचालिका महिला के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस आरोपी महिला और उनके साथियों की तलाश में लगी है। पुलिस के मुताबिक भिलाई की गुरप्रीत कौर अपने पति के साथ रहती हैं। घर में उनके पास दो पालतू कुत्ते थे। कुछ दिन पहले वह भाठागांव के कृष्णा होटल में ठहरी थीं। इस दौरान होटल वालों ने उनके कुत्तों को छोड़ दिया। इनमें से एक कुत्ता चोटिल था। 27 फरवरी को वह कुत्ता कुछ दूरी पर मृत मिला।