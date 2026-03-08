8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

सरेआम गाली-गलौज और धमकी! डॉग रेस्क्यू संस्था की आड़ में गर्भवती महिला से मारपीट, FIR दर्ज

Assault with pregnant woman: संस्था की संचालिका किरण आहूजा और उनके साथियों पर गर्भवती महिला से मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 08, 2026

सरेआम गर्भवती महिला से मारपीट (photo source- Patrika)

सरेआम गर्भवती महिला से मारपीट (photo source- Patrika)

Assault with pregnant woman: आवारा कुत्तों की रेस्क्यू संस्था चलाने के नाम पर कुछ लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। संस्था चलाने वाली महिला और उनके साथियों ने पुरानी बस्ती इलाके में एक गर्भवती महिला से खुलेआम मारपीट की। गाली-गलौज करते हुए उन्हें धमकाया गया। पूरी घटना सरेआम हुई, जिससे पीडि़ता मानसिक रूप से बुरी तरह आहत है।

Assault with pregnant woman: जानें पूरा मामला…

फिलहाल परिजनों की शिकायत पर संस्था संचालिका महिला के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस आरोपी महिला और उनके साथियों की तलाश में लगी है। पुलिस के मुताबिक भिलाई की गुरप्रीत कौर अपने पति के साथ रहती हैं। घर में उनके पास दो पालतू कुत्ते थे। कुछ दिन पहले वह भाठागांव के कृष्णा होटल में ठहरी थीं। इस दौरान होटल वालों ने उनके कुत्तों को छोड़ दिया। इनमें से एक कुत्ता चोटिल था। 27 फरवरी को वह कुत्ता कुछ दूरी पर मृत मिला।

इसकी जानकारी डॉग रेस्क्यू संस्था चलाने वाली किरण आहूजा को हुई। वह अपने सहयोगियों के साथ होटल पहुंच गई। उस समय गुरप्रीत अकेली थी। किरण और उसके साथियों ने उन्हें बाहर बुलाया। इसके बाद कुत्तों को मारने का आरोप लगाते हुए गुरप्रीत से गाली-गलौज शुरू कर दी। उन्हें धमकाने लगी। इसके बाद उनसे मारपीट करना शुरू कर दिया।

पीड़िता सदमें में…

Assault with pregnant woman: घटना के समय आरोपी किरण और उसके अन्य साथी भी मौजूद थे। गुरप्रीत अकेली थी। आरोपियों की गुंडागर्दी से वह बुरी तरह घबरा गई। सरेआम मारपीट करने से वह मानसिक रूप से सदमे में है। गुरप्रीत का आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपी किरण आहूजा एक कुत्ता और उनका मोबाइल ले गई है।

वीडियो फुटेज के आधार पर डॉग रेस्क्यू संस्था की संचालिका किरण आहूजा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है- शील आदित्य सिंह, टीआई, पुरानी बस्ती, रायपुर

गर्भवती हैं पीड़िता

बताया जाता है कि पीड़िता गुरप्रीत 4 माह की गर्भवती हैं। ऐसे में उनकी सरेआम पिटाई करने से डॉग रेस्क्यू संस्था के कामकाज पर सवाल खड़े हो गए हैं। महिला को इस तरह गुंडागर्दी करते हुए प्रताड़ि़त किया गया। घटना का वीडियो फुटेज सामने आने के बाद पीडि़ता के परिजनों ने पुरानीबस्ती थाने में शिकायत की। तीन दिन चक्कर काटने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला किरण आहूजा के खिलाफ केस दर्ज किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 07:24 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सरेआम गाली-गलौज और धमकी! डॉग रेस्क्यू संस्था की आड़ में गर्भवती महिला से मारपीट, FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Women’s Day Special: मंच पर ‘महाभारत’ रचने वाली तीजनबाई की अब जिंदगी से जंग, देश-दुनिया में लोककला पंडवानी की दिलाई पहचान

लोककला पंडवानी तीजनबाई (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: वीडियो कॉल के जरिए CM साय ने UPSC में सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई, कहा- प्रदेश के लिए गौरव की बात

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल के जरिए दी बधाई (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

CG News: UPSC में 35वीं रैंक प्राप्त करने वाली सुश्री वैभवी अग्रवाल को मुख्यमंत्री ने दी बधाई, कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं

CG News: UPSC में 35वीं रैंक प्राप्त करने वाली सुश्री वैभवी अग्रवाल को मुख्यमंत्री ने दी बधाई, कड़ी मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं
रायपुर

CG Tourism: विदेशी सैलानियों को लुभा रहा छत्तीसगढ़, वर्ष 2025 में 820 पर्यटकों ने प्रदेश की यात्रा

CG Tourism: विदेशी सैलानियों को लुभा रहा छत्तीसगढ़, वर्ष 2025 में 820 पर्यटकों ने प्रदेश की यात्रा
रायपुर

रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे-धुमाल, DJ संचालन के नियम तय

शादी सीजन से पहले सख्ती! रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे-धुमाल, DJ संचालन के नियम तय...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.