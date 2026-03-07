शादी सीजन से पहले सख्ती! रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे-धुमाल, DJ संचालन के नियम तय…

DJ Sound Rules: छत्तीसगढ़ के रायपुर में विवाह सीजन के दौरान डीजे और धुमाल को लेकर होने वाली शिकायतों और विवादों को देखते हुए प्रदेश में पहली बार पुलिस अधिकारियों और डीजे-धुमाल संचालकों की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीजे संचालकों ने प्रशासन के साथ चर्चा कर नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया और रात 10 बजे के बाद डीजे व धुमाल नहीं बजाने का निर्णय लिया गया।