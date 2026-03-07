DJ Ban in Raipur: शादी सीजन से पहले बड़ा फैसला, रात 10 बजे के बाद बंद रहेगा DJ-धुमाल

बैठक में डीजे और धुमाल संचालकों ने कहा कि शादी या अन्य आयोजनों में वे प्रशासन द्वारा तय सभी नियमों का पालन करेंगे, ताकि किसी तरह की परेशानी या विवाद की स्थिति न बने। साथ ही यह भी तय किया गया कि रात 10 बजे के बाद किसी भी कार्यक्रम में डीजे या धुमाल नहीं बजाया जाएगा। संचालकों ने ध्वनि प्रदूषण और समय सीमा से जुड़े नियमों का पालन करने के साथ अपने नेटवर्क से जुड़े अन्य संचालकों को भी जागरूक करने की बात कही।