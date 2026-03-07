बंदूक छोड़ शांति की राह, पुनर्वास केंद्र बीजापुर से नवा रायपुर पहुंचे पूर्व नक्सली, संग्रहालय का किया भ्रमण

CG News: नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण संग्रहालय का भ्रमण बीजापुर पुनर्वास केंद्र से आए पूर्व नक्सलियों के लिए एक नया अनुभव साबित हुआ। संग्रहालय में रखे मॉडल्स और प्रदर्शनों के माध्यम से उन्होंने वीर नारायण सिंह के साहस, संघर्ष और बलिदान की गाथा को करीब से जाना। पत्रिका से अनुभव साझा करते हुए कहा कि हिंसा का रास्ता छोडक़र सामान्य जीवन में लौटना ही सच्चा सुकून देता है। वीर नारायण के जीवन से उन्हें यह प्रेरणा मिली कि अभावों में भी संघर्ष कर समाज और देश के लिए सकारात्मक योगदान दिया जा सकता है।