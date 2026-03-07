CG BJP Poster War: राज्यसभा चुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स तेज, फूलोदेवी को लेकर BJP का कांग्रेस पर हमला

भाजपा द्वारा जारी इस पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने हाथ जोड़कर खड़े दिखाया गया है। पोस्टर में दर्शाया गया है कि भूपेश बघेल अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, जबकि दीपक बैज खुद को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पोस्टर में प्रियंका गांधी के संवाद के जरिए यह संदेश दिया गया है कि फूलोदेवी नेताम ने उनकी मां की सेवा पूरी निष्ठा से की थी, इसलिए उन्हें प्राथमिकता मिली।