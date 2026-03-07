CG Murder: होली के रंग में भंग, दो दिन में हुई 4 हत्याएं, कहीं रंग लगाने पर तो कहीं डांस को लेकर बलवा

आरंग में बुधवार सुबह करीब 11.30 बजे नीरज लोधी अपने दोस्त मोनू ठाकुर और नीलेश लोधी के साथ बाइक से चाय पीने जा रहे थे। तीनों जैसे ही साहूपारा के रामनगर चौक के पास पहुंचे, तो वहां खड़े मनीष कुमार निषाद, राहुल साहू, नेमीचंद साहू, योगेंद्र ऊर्फ बीरू व अन्य लोग होली खेल रहे थे। युवकों ने तीनों को रंग गुलाल लगाने के लिए रोक लिया। उनकी बाइक की चाबी निकाल ली। रंग लगाने से मना करने पर युवकों ने तीनों युवकों की पिटाई शुरू कर दी। मोनू और नीलेश किसी वहां से निकल गए। नीरज को आरोपियों ने पकड़ लिया। इसके बाद चाकू, लाठी व अन्य से मार-मार कर की उनकी हत्या कर दी। नीरज की हत्या से लोग आक्रोशित हो गए। थाने का घेराव कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मनीष कुमार निषाद उर्फ संजू, योगेंद्र निषाद उर्फ वीरू उर्फ बालू, गौतम कुमार साहू, भोजराम उर्फ भोजू, राहुल साहू, नेमीचंद साहू, धनेश निषाद और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। घटना में मृतक नीरज अपने माता-पिता का एकलौता संतान था। उसकी मौत से पूरा परिवार सदमे हैं। घटना के विरोध में लोधी समाज ने भी विरोध प्रदर्शन किया था।