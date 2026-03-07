महिला दिवस पर रायपुर में ‘लखपति दीदी संवाद’ कार्यक्रम आज, CM साय होंगे शामिल…

Lakhpati Didi Program: छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ द्वारा आज 7 मार्च को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में ‘लखपति दीदी संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में स्व-सहायता समूहों से जुड़ी लखपति दीदियां हिस्सा लेंगी और अपने अनुभव साझा करेंगी।