CG Fraud: एफडी के नाम पर 40 लाख का गबन, बैंक कर्मी फरार

इसके बाद दोनों घर चले गए। 2 मार्च को उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने बैंककर्मी राजा से एफडी तुड़वाने के लिए संपर्क किया। वह टालमटोल करने लगा। वह बैंक गया, तो खुलासा हुआ कि उनके एफडी के 40 लाख रुपए का गबन हो गया है। बैंककर्मी राजा ने पूरी राशि निकालकर दूसरों के बैंक खातों ट्रांसफर कर दिया है। पूरी राशि को उसने अपने निजी कार्यों में खर्च कर दिया है। इसकी शिकायत पीडि़त दंपती ने पुलिस में की। पुलिस ने बैंककर्मी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।