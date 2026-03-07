विदेश में होटल बुक कराने का झांसा, कारोबारी से लाखों रुपए की ठगी

कारोबारी 20 हजार डॉलर लेकर उसके बताए हुए सातवें फ्लोर में पहुंचा। वहां एक ऑफिस में रक्षित अग्रवाल मिला, जिसने खुद को हर्षित का भाई बताया। उसने बताया कि दोनों भाइयों ने यह ऑफिस खरीदा है। इस दौरान कारोबारी से हर्षित ने वाट््सऐप में चैङ्क्षटग करते हुए कहा कि 20 हजार डॉलर रक्षित को दे दी। उतनी राशि का भारतीय करेंसी आपको दे देगा। इस पर कारोबारी ने उन्हें उतने डॉलर उसे दे दिए। डॉलर लेने के बाद रक्षित ने कहा कि भारतीय करेंसी बहुत ज्यादा होगी। इसके लिए नोट गिनने की मशीन लगेगी। वह नोट गिनने की मशीन लेने के बहाने ऑफिस से बाहर निकला। इसके बाद दोबारा नहीं आया। काफी देर बाद वह नहीं आया, तो कारोबारी ने हर्षित से डॉलर वापस मांगे। इस पर आरोपी ने उन्हें आरटीजीएस करने का आश्वासन दिया, लेकिन उसने नहीं किया। इसकी शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।