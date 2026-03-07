Khelo India Tribal Games: छत्तीसगढ़ की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, देशभर के 2000 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में मेजबान छत्तीसगढ़ की करीब 257 सदस्यीय टीम उतरेगी। इसमें सभी खेलों में खिलाड़ी शामिल हैं। टीम का चयन राज्य स्तरीय चयन स्पर्धा में खिलाडिय़ों के किए गए प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। टीम में खेल विभाग की अकादमी के 32 खिलाडिय़ों ने जगह बनाई है, जो इन खेलों में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। सभी चयनित खिलाडिय़ों को खेल संचालक तनुजा सलाम ने अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी है।