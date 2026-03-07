कमिश्नर कार्यालय का अब नया पता, गृहमंत्री के बंगले में शिफ्ट हुआ ऑफिस, शुरू हुआ कामकाज

रायपुर। रायपुर कमिश्नर कार्यालय का अब नया पता सी-3 सिविल लाइन होगा। गुरुवार को कमिश्नर कार्यालय यहां शिफ्ट हो गया। ऑफिस शिफ्ट होते ही पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने यहां से अपना कामकाज शुरू कर दिया है। पहले इस बंगले पर गृहमंत्री रहते थे। गृहमंत्री के नवा रायपुर शिफ्ट होने के बाद से बंगला खाली था। इस पर अब कमिश्नर ऑफिस शुरू हो गया है। इससे पहले संभागायुक्त कार्यालय में कमिश्नर ऑफिस संचालित हो रहा था।