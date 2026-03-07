UPSC Result 2025: रायपुर की वैभवी को देशभर में 35वीं रैंक, बचपन में ही उठ गया था मां का साया, बोलीं- पिता ने टूटने नहीं दिया हौसला

UPSC Result 2025: ताबीर हुसैन. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यूपीएससी में 35वीं रैंक हासिल करने वाली राजधानी की वैभवी अग्रवाल ने लड़कियों को आत्मविश्वास और मेहनत का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर लड़कियां ठान लें तो कोई भी लक्ष्य उनके लिए असंभव नहीं है। बचपन में ही मां का साया उठ जाने के बावजूद उन्होंने अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दिया। पिता के सहयोग और लगातार मेहनत के दम पर उन्होंने यह सफलता हासिल की। वैभवी का कहना है कि यूपीएससी केवल एक पद पाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए काम करने का एक बड़ा मंच है। उन्होंने युवाओं को समय का सही उपयोग करने और निराशा से दूर रहने की सलाह दी।