UPSC की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी, छत्तीसगढ़ के डायमंड सिंह ध्रुव को मिला 623वां रैंक

UPSC Exam: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने आज शुक्रवार को यूपीएससी सिविल सेवा 2025 के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। UPSC परीक्षा में छत्तीसगढ़ से धमतरी जिले के डीएसपी डायमंड सिंह ध्रुव ने सफलता हासिल करते हुए 623वां रैंक लाया है। अनुसूचित जनजाति कोटे से उन्हें आईपीएस, आईएएस मिल सकता है।