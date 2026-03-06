6 मार्च 2026,

शुक्रवार

धमतरी

UPSC की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी, छत्तीसगढ़ के डायमंड सिंह ध्रुव को मिला 623वां रैंक

UPSC Exam: धमतरी जिले के डीएसपी डायमंड सिंह ध्रुव ने सफलता हासिल करते हुए 623वां रैंक लाया है। अनुसूचित जनजाति कोटे से उन्हें आईपीएस, आईएएस मिल सकता है।

धमतरी

Love Sonkar

Mar 06, 2026

UPSC की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी, छत्तीसगढ़ के डायमंड सिंह ध्रुव को मिला 623वां रैंक

UPSC Exam: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने आज शुक्रवार को यूपीएससी सिविल सेवा 2025 के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। UPSC परीक्षा में छत्तीसगढ़ से धमतरी जिले के डीएसपी डायमंड सिंह ध्रुव ने सफलता हासिल करते हुए 623वां रैंक लाया है। अनुसूचित जनजाति कोटे से उन्हें आईपीएस, आईएएस मिल सकता है।

डायमंड सिंह ध्रुव छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस सेवा के 2024 बैच के अधिकारी हैं। पुलिस सेवा ज्वाईन करने के बाद भी यूपीएससी की तैयारी करते रहे। आज उनके दोस्तों ने फोन कर जब बधाई दी तो वे आवाक रह गए।

धमतरी जिले के ग्राम परसवानी के होनहार युवा डायमंड सिंह ध्रुव का 2024 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही डीएसपी पद पर चयन हुआ। डायमंड सिंह ध्रुव स्वर्गीय बलराम सिंह सूर्यवंशी व शिक्षिका अंबिका सूर्यवंशी के बेटे हैं।

Updated on:

06 Mar 2026 05:31 pm

Published on:

06 Mar 2026 05:15 pm

