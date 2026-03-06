Dhamtari News: माँ अंगारमोती धाम में उमड़ा भक्ति का सैलाब, देव स्वरूपों ने खेली पारंपरिक होली

​जहाँ एक ओर युवा अपनी गौरवशाली संस्कृति को सहेजते हुए पारंपरिक रेला-पाटा की धुन पर थिरक रहे थे, वहीं दूसरी ओर आधुनिकता का रंग भी फीका नहीं रहा। युवाओं ने डीजे की ताल पर झूमते हुए एक-दूसरे को गुलाल लगाया और भाईचारे का संदेश दिया।इस आयोजन में माँ अंगारमोती मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जीवराखन मरई,तुकाराम मरकाम, मानसिंह मरकाम, खिलेश कुंजाम, रामेश्वर मरकाम, बंटी मरकाम, युवराज मरकाम, दिग्विजय ध्रुव, हरि नेताम, नरेंद्र नेताम, सोहन ध्रुव और रोशन मरकाम सहित भारी संख्या में श्रद्धालु और समाजजन इस सांस्कृतिक उत्सव के साक्षी बने।