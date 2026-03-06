6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

Dhamtari News: माँ अंगारमोती धाम में उमड़ा भक्ति का सैलाब, देव स्वरूपों ने खेली पारंपरिक होली

Dhamtari News: उत्सव की शुरुआत दोपहर करीब 2 बजे विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुई। आदिवासी संस्कृति की गहरी जड़ों को दर्शाते हुए सबसे पहले ''पेन पुरखा'' को फागुन जोहार अर्पित किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Mar 06, 2026

Dhamtari News: माँ अंगारमोती धाम में उमड़ा भक्ति का सैलाब, देव स्वरूपों ने खेली पारंपरिक होली

Dhamtari News: आस्था, परंपरा और लोक संस्कृति के संगम स्थल गंगरेल स्थित माँ अंगारमोती ''पेनठाना'' में इस वर्ष देव होली का एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जो आधुनिकता और प्राचीन मान्यताओं के सुंदर समन्वय का प्रमाण था। यहाँ फागुन उत्सव केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक पावन जरिया बना।

​होली के इस भव्य उत्सव की शुरुआत दोपहर करीब 2 बजे विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुई। आदिवासी संस्कृति की गहरी जड़ों को दर्शाते हुए सबसे पहले ''पेन पुरखा'' को फागुन जोहार अर्पित किया गया। प्रकृति को सम्मान देते हुए माता के चरणों में नई फसल (गेहूँ की बाली) और श्रद्धा की प्रतीक ''हरवा माला'' चढ़ाई गई।

​जब देव स्वरूपों ने खेला गुलाल

​उत्सव का सबसे रोमांचक क्षण तब आया जब माता के पुजारी ईश्वर नेताम ''सिर'' (शक्तिपुंज) समाहित होकर भक्ति में लीन हो गए। मान्यताओं के अनुसार ​मतवार डोकरा, लिंगो पेन और डांग देव ने साक्षात उपस्थित होकर होली उत्सव में भाग लिया।
बॉक्स

जमकर उड़े गुलाल- रंग

​पारंपरिक बाजा-गाजा की थाप पर देव स्वरूपों और भक्तों के बीच जमकर गुलाल उड़े। ​हवाओं में उड़ते रंगों ने पूरे परिसर को एक दिव्य आभा से सराबोर कर दिया।

​रेला-पाटा से लेकर डीजे की धुन तक

​जहाँ एक ओर युवा अपनी गौरवशाली संस्कृति को सहेजते हुए पारंपरिक रेला-पाटा की धुन पर थिरक रहे थे, वहीं दूसरी ओर आधुनिकता का रंग भी फीका नहीं रहा। युवाओं ने डीजे की ताल पर झूमते हुए एक-दूसरे को गुलाल लगाया और भाईचारे का संदेश दिया।इस आयोजन में माँ अंगारमोती मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जीवराखन मरई,तुकाराम मरकाम, मानसिंह मरकाम, खिलेश कुंजाम, रामेश्वर मरकाम, बंटी मरकाम, युवराज मरकाम, दिग्विजय ध्रुव, हरि नेताम, नरेंद्र नेताम, सोहन ध्रुव और रोशन मरकाम सहित भारी संख्या में श्रद्धालु और समाजजन इस सांस्कृतिक उत्सव के साक्षी बने।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 06:21 pm

Published on:

06 Mar 2026 06:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Dhamtari News: माँ अंगारमोती धाम में उमड़ा भक्ति का सैलाब, देव स्वरूपों ने खेली पारंपरिक होली

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

UPSC की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी, छत्तीसगढ़ के डायमंड सिंह ध्रुव को मिला 623वां रैंक

UPSC की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जारी, छत्तीसगढ़ के डायमंड सिंह ध्रुव को मिला 623वां रैंक
धमतरी

CG Boat Championship: छत्तीसगढ़ में पहली बार गंगरेल बांध पर बोट चैंपियनशिप का आयोजन, जल पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

CG Boat Championship: छत्तीसगढ़ में पहली बार गंगरेल बांध पर बोट चैंपियनशिप का आयोजन, जल पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
धमतरी

Dhamtari News: धमतरी में सड़के हुई खून से लाल, 59 दिन में 70 दुर्घटनाएं हुई, 42 की मौत, 63 घायल

Dhamtari News: धमतरी में सड़के हुई खून से लाल, 59 दिन में 70 दुर्घटनाएं हुई, 42 की मौत, 63 घायल
धमतरी

Holi: रुद्रेश्वर घाट में पहली बार सजी मसाने की होली, कांशी जैसा दिखा अद्भुत दृश्य, सम्मान पाकर भावुक हुईं किन्नर

रूद्री में मणिकर्णिका सा नजारा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

Dhamtari News: बस स्टैंड में मासूम को छोड़कर फरार हुई ‘कलयुगी’ मां, रोता-बिलखता रहा नवजात

बच्चे को छोड़ गायब हुई माँ (photo source- Patrika)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.