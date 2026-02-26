26 फ़रवरी 2026,

धमतरी

Dhamtari News: बस स्टैंड में मासूम को छोड़कर फरार हुई ‘कलयुगी’ मां, रोता-बिलखता रहा नवजात

Dhamtari News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मुख्य बस स्टैंड पर कांकेर से आई एक यात्री बस में एक शिशु लावारिस हालत में मिला।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 26, 2026

बच्चे को छोड़ गायब हुई माँ (photo source- Patrika)

बच्चे को छोड़ गायब हुई माँ (photo source- Patrika)

Dhamtari News: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। मुख्य बस स्टैंड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कांकेर से आई एक यात्री बस के खाली होने के बाद उसमें एक मासूम बच्चा अकेला रोता हुआ मिला।

कलंकित मां ने छोड़ा बच्चा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सभी यात्री उतर चुके थे, लेकिन बस की एक सीट पर शिशु को बिलखता देख लोग हैरान रह गए। आशंका जताई जा रही है कि उसकी मां उसे वहीं छोड़कर चली गई। बच्चे को इस तरह असहाय हालत में छोड़ने की घटना से वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए।

Dhamtari News: सुरक्षित देखरेख में लिया गया बच्चे

सूचना मिलते ही संबंधित विभाग को खबर दी गई और बच्चे को सुरक्षित देखरेख में लिया गया। मामले की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मासूम को किस परिस्थिति में बस में छोड़ दिया गया।

भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत किसी बच्चे को परित्यक्त छोड़ना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

