20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

पुलिस जवान कमरे में मिली लाश, सरकारी क्वार्टर में मचा हड़कंप

CG News: कमरे में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Feb 20, 2026

CG Crime: कुएं में मिली युवक की सड़ी गली लाश, हत्या की आशंका

धमतरी। पुलिस लाइन में पदस्थ डीएसएफ जवान की मौत हो गई है। मौत का कारण अज्ञात है। मिली जानकारी के अनुसार 44 वर्षीय डीएसएफ जवान शिवप्रसाद ध्रुव धमतरी पुलिस लाइन में पदस्थ था।

वह गंगरेल स्थित सरकारी क्वार्टर में रहता था। शुक्रवार की सुबह अपने कमरे में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

वही पोस्टमार्टम के बाद शव उनके परिजन को सौंप दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 11:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / पुलिस जवान कमरे में मिली लाश, सरकारी क्वार्टर में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bee Attack: अचानक भड़की मधुमक्खियां… 5 लोगों को मारा डंक, एक की हालत गंभीर

अचानक भड़की मधुमक्खियां (photo source- Patrika)
धमतरी

कुरुद से अभनपुर के बीच 110 किमी की स्पीड से दौड़ी ट्रेन, नहीं मिली कोई खामी, अब मार्च में हो सकती है शुरू

dhamtari railway line
धमतरी

CG News: धमतरी मॉडल बना मिसाल… BaLA कॉन्सेप्ट अब पूरे छत्तीसगढ़ में होगा लागू

dhamtari modal
धमतरी

CG School News: सरकारी स्कूल के 35 बच्चों ने काटी अपनी कलाइयां, जांच में सामने आई चौंकाने वाली वजह

35 बच्चों की कटी कलाइयां (photo source- Patrika)
धमतरी

Road Accident: बायपास बना डेंजर जोन, 12 घंटे के भीतर हुई दूसरी घटना, बाइक सवार की मौत

dhamtari road accident news
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.